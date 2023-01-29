شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طالبان تشدد الحظر على تعليم النساء وتمنع قبولهن بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، الجامعات الخاصة في أفغانستان، بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول الشهر المقبل، مما يؤكد سياستها بشأن فرض قيود على التعليم الجامعي للفتيات.

ووجهت الوزارة رسالتها إلى المؤسسات التعليمية في الأقاليم الشمالية بأفغانستان، بما في ذلك كابول، حيث من المقرر إجراء الامتحانات في نهاية فبراير، وأفادت الرسالة بأن المؤسسات التي تخالف القواعد ستواجه إجراءات قانونية.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أبلغت الجامعات في ديسمبر بعدم السماح بدخول الطالبات "حتى إشعار آخر".

وبعد أيام، أوقفت الحكومة معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل، كما أغلقت السلطات معظم المدارس الثانوية للبنات.

وقوبلت القيود المفروضة على عمل المرأة وتعليمها بإدانة دولية، وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن طالبان بحاجة إلى تغيير مسار سياساتها تجاه النساء للحصول على فرصة للاعتراف الدولي الرسمي بها وتخفيف عزلتها الاقتصادية.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية من أسبابها العقوبات التي تضر بقطاعها المصرفي وخفض تمويل برامج التنمية.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن عشرات الملايين من الأفغان بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

إلا أن البنك الدولي ذكر في تقرير الأسبوع الماضي أن إدارة طالبان، التي قالت إنها تركز على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا، حصّلت إيرادات قوية العام الماضي وزادت الصادرات.