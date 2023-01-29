شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الدفاع الإيرانية" تكشف تفاصيل الهجوم بـ3 مسيرات على منشأة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، تفاصيل هجوم بطائرات مسيرة صغيرة، استهدف أحد مراكز وزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط إيران.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت إيران من مساء يوم السبت، تم تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة صغيرة على أحد المجمعات التابعة لوزارة الدفاع، واصفة إيها بـ "الفاشل".

وتابعت: "لحسن الحظ مع تنبؤات وإجراءات دفاعية، تمكنت منظومة الدفاع الجوي للمجمع، من تفجير طائرتين في أعلى المجمع، فيما أحدثت الثالثة أضرارًا طفيفة في سوق المجمع العسكري التابعة للوزارة".

وأضافت أنه: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح"، مشيرة إلى أنه ألحق أضرارًا طفيفة بسقف المجمع التابع للوزارة، من دون أن يتسبب في تعطيل معدات ومهام المجمع.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع ما لا يقل عن 3 انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان وسط إيران، أحدهما وقع بمصنع عسكري.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني في قناتها عبر "تلجرام"، إن ثلاثة انفجارات سمعت بمدينة أصفهان أحدهما في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار في مصنع للذخيرة، من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

فيما نفى نائب مساعد محافظة أصفهان للشؤون الأمنية والسياسية وقوع إصابات جراء الانفجار في المصنع، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق في طبيعة هذا الحادث، فيما تقوم قوات الإنقاذ والأمن الموجودة في الموقع بتفريق الحشد المتواجد في مكان الحادث.

وأفاد بعض المواطنين أنهم سمعوا صوتًا مشابهًا لنيران مضادات الطائرات في سماء محافظة أصفهان، وهو ما أشار إليه موقع "سحام نيوز" المقرب من الإصلاحيين، قائلا إن الانفجار الذي استهدف المصنع العسكري جاء نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فر: "بناءً على إخطار المواطنين لوحدات الإغاثة، سمعت أصوات غير طبيعية ثلاث إلى أربع مرات في منطقة شارع الإمام الخميني في أصفهان".