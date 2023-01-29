رئيسة وزراء إيطاليا توقع اتفاقات مع ليبيا

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وذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية، أن الجانبين سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات، ولا سيما الاتفاقية المبرمة بين شركة الطاقة الإيطالية «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، لتطوير حقول الغاز البحرية.وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، «إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع «إيني» وبي.بي للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر.
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