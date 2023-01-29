شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية تأمينات الحياة وفقا لمشروع قانون بشأن التأمين الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد تعريفا واضحا لما يطلق عليه "تأمينات الحياة"، حيث ذكر القانون أنها عبارة عن جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضًا تأمينات الحياة التي ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات في أوراق مالية.

أما تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل فهى عبارة عن جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، والتي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقًا بالشخص وناتجًا عن حادث وترتب عنه الوفاة أو العجز.

في حين عرف مشروع القانون تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل على أنها جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم في حالات العجز الناتج عن المرض، وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبي.

كما عرف نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية على أنها النشاط الذي تتولى من خلاله الشركة مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل.