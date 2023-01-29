دراسة: أفريقيا تمتلك فرصة لتوظيف الاقتصاد الرقمى كمحرك للنمو والابتكار

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القاهرة - سامية سيد - تمتلك أفريقيا فرصة لتوظيف الاقتصاد الرقمي كمحرك للنمو والابتكار خاصة في ظل زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي، لتحقيق وصول الإنترنت إلى نطاق عريض من المواطنين في جميع أنحاء أفريقيا، ووضع الاتحاد الأفريقي استراتيجية تحول رقمي للاستفادة من الفرص المتاحة لأفريقيا لتحقيق طفرة في التنمية.

وكشفت دراسة لمركز فاروس المتخصص في الشئون الإرفيقية أن أفريقيا أصبحت مكانًا ملائمًا للابتكار، حيث شهدت عددًا من جولات الاستثمار للشركات الأفريقية الناشئة في مجال التكنولوجيا، بحيث يستخدم الأفراد أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول التي تم تطويرها في كينيا، وتعمل حلول الطاقة المتجددة في أفريقيا على تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وتضم القارة الأفريقية 18% من سكان العالم، لكنها تمثل 0.4% من الصادرات عالية التكنولوجيا، و2% من صادرات الخدمات واسعة النطاق، لذا فإن تعزيز هذه الصادرات من شأنه أن يؤدي إلى تسريع النمو في القارة.

ولفتت الدراسة أنه يمكن تعريف الشركة الافتراضية بأنها شركة تعتمد على التوظيف الإلكتروني حيث يؤدي الموظفون أعمالهم عن بعد، ويتم الاتصال بينهم بالوسائل الإلكترونية، ولا يوجد لها مقر ثابت، ولا تتحمل مصروفات تذكر إذا قورنت بمصروفات الشركة المادية، وتوفر الكثير من المال والوقت والجهد والمباني، ويمكن أن تقرر شركة ما أن تتحول من كونها شركة تقليدية تسير وتعمل وفقًا للطرق المألوفة والمعروفة إلى شركة افتراضية تعتمد في كل ما تفعله على العمل عن بُعد.

وأوضحت الدراسة أنه تحتل جنوب أفريقيا المرتبة 35 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث حققت إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2019، ويبلغ انتشار التجارة الإلكترونية بين مستخدمي الإنترنت في جنوب أفريقيا حوالي 56%، تليها روسيا 60% ويصل المتوسط العالمي إلى 76%، فهي السوق الرئيسة عبر الإنترنت في القارة الأفريقية، ومن بين فئات المنتجات الأكثر طلبًا من مواطني جنوب أفريقيا ما يلي: الإلكترونيات وتمثل أكبر قطاع وتحقق 31% من إيرادات التجارة الإلكترونية، لعب الأطفال والهوايات والترفيه وتمثل 21% من إيرادات التجارة الإلكترونية، الأثاث والأجهزة المنزلية، وتمثل 21% من التجارة الإلكترونية، الأزياء حيث تمثل 19% من إيرادات التجارة الإلكترونية، وأخيرًا منتجات الرعاية الشخصية وتمثل 8% من الإيرادات عبر النت في جنوب أفريقيا.