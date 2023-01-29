شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من سون عقب فوز توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق سون هيونج مين لاعب توتنهام، على فوز الفريق أمام نظيره بريستون، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز توتنهام أمام نظيره بريستون، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث سون في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: كنت بحاجة إلى هذه الأهداف من أجل ثقتي، كان الأمر مهمًا حقًا، فيالشوط الأول حصلت على عدة فرص للتسجيل ولكن الحارس تصدى بشكل جيد.

وواصل: التسجيل أمر مهم بالنسبة للمهاجم، من المهم أن أتمكن من مساعدة الفريق للذهاب إلى الدور التالي، أنا سعيد للغاية.

وتابع: عندما تنظر إلى سجل الأهداف، يبدو الأمر وكأنه فوز مريح، لكن كأس الاتحاد الإنجليزي ليست منافسة مريحة على الإطلاق، لقدعانينا كثيرًا خارج أرضنا.

وختم: هناك الكثير لنتحدث عنه بشأن أدائنا، لكننا ركزنا وفعلنا ما يتعين علينا القيام به، لا يزال بإمكاننا تحسين الكثير، أعتقد أن هذه المباراة يمكن أن تمنحنا طاقة جيدة ودعونا ننتقل إلى مباراتنا المقبلة ضد مانشستر سيتي.