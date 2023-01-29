شكرا لقرائتكم خبر عودة سفارة المغرب إلى بغداد بعد توقف ربع قرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس، عن إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق بعد توقف دام نحو ربع قرن.وقال الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في مبنى وزارة
الخارجية العراقية «إن زيارة وزير الخارجية المغربي للعراق تعد زيارة تاريخية بعد مرور ربع قرن وإعادة افتتاح السفارة المغربية ستؤسس لعلاقات قوية بين البلدين».
وأضاف «أجرينا جولة مباحثات تناولنا عدة مواضيع ستؤسس فيما بعد للعلاقات المستقبلية على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري وأيضا الدور المستقبلي للمغرب في توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية».
ورجح أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية مرحلة جديدة من خلال وضع آلية لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتأسيس منتدى لرجال الأعمال لتطوير التعاون المشترك على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والعمل على إحياء العلاقات التجارية بين البلدين».
وقال الوزير العراقي «إن المباحثات تناولت موضوع منح السمات لدخول رجال الأعمال والمواطنين العراقيين إلى المغرب وإعادة النظر لأكثر من 40 اتفاقية بين البلدين بحيث تنسجم مع المتغيرات التي طرأت على البلدين خلال السنوات الماضية».
وأعلن موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة سفارة المغرب إلى بغداد بعد توقف ربع قرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.