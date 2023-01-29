12 مليون سوري يواجهون الجوع

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وأكد في بيان صحفي أمس، أن الجوع قد وصل إلى أعلى مستوياته في البلاد منذ بداية الصراع عام 2011، وقال «إن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، مما يعني أن 70% من السكان قد لا يتمكنون قريبا من توفير الطعام لأسرهم».وشدد على أنه إذا لم يتم التعامل مع الأزمة الإنسانية في سوريا، فستزداد الأمور سوءا بشكل لا يمكن تخيله.
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