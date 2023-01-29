شكرا لقرائتكم خبر 12 مليون سوري يواجهون الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي العالم للاستثمار في الشعب السوري ليقف على أقدامه ويستغني عن المساعدات الغذائية.

وأكد في بيان صحفي أمس، أن الجوع قد وصل إلى أعلى مستوياته في البلاد منذ بداية الصراع عام 2011، وقال «إن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، مما يعني أن 70% من السكان قد لا يتمكنون قريبا من توفير الطعام لأسرهم».

وشدد على أنه إذا لم يتم التعامل مع الأزمة الإنسانية في سوريا، فستزداد الأمور سوءا بشكل لا يمكن تخيله.