تداعيات حرب أوكرانيا تسيطر على لقاء رئيسي مصر وأذربيجان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقائه أمس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات بين باكو والقاهرة.

وأكد الرئيس علييف، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية في صفحته على فيس بوك، حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بالعلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين القاهرة وباكو على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه؛ عبر الرئيس السيسي عن رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأذربيجانية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.

وذكر المتحدث المصري أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وأكد الجانبان أيضا أهمية العمل على تعزيز التبادل، وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال.

وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.