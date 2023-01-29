شكرا لقرائتكم خبر حملة اعتقالات داخل فلسطين.. والمملكة تحذر من التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حذرت وزارة الخارجية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، وأدانت استهدافها للمدنيين، ودعت إلى وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية شنت أمس حملة مداهمات واعتقالات في شرق القدس طالت 15 شابا فلسطينيا على الأقل.

وذكرت المصادر أن أغلب هؤلاء تم اعتقالهم في بلدة الطور في القدس من داخل منزل منفذ عملية إطلاق النار في القدس مساء أمس، فيما تم اقتيادهم بالسلاسل الحديدية أثناء عملية الاعتقال.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شباب فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في نقاط عديدة من أطراف مدينة القدس أسفرت عن إصابات بحالات اختناق.

يأتي ذلك بعد مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت قرب كنيس يهودي في حي «نافية يعكوف» قرب بلدة بيت حنينا في القدس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب ما ورد فإن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة قرب كنيس في القدس، فيما جرى قتل تحييد شاب فلسطيني يدعى خيري علقم نفذ الهجوم دون أن تعلن المصادر الفلسطينية الرسمية أي معلومات عن مصيره.

في سياق آخر، أفادت مصادر بوفاة فتى فلسطيني «16 عاما» من بلدة سلوان في القدس متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في البلدة اندلعت قبل يومين.

إلى ذلك، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 400 فلسطيني في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.

وأفاد نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال نفذت خلال الساعات 24 الماضية حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية، طالت نحو 45 فلسطينيا، وأن حملة المداهمات والاعتقالات مستمرة، لافتا النظر أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 400 فلسطيني منذ بداية العام الجاري بينهم أطفال ونساء.