وفاة مختطف تحت التعذيب يفجر غضبا ضد الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفجر الغضب اليمني ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعدما توفي معتقل تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لزعيم الجماعة الإرهابية.

وقالت مصادر محلية إن معتقلا يدعى يحيى حموش من محافظة صعده توفي أمس الأول نتيجة التعذيب في سجن للحوثيين، وإن الضحية «ينتمي إلى منطقة الجعملة بمديرية مجز، وتم اعتقاله من قبل الحوثيين أثناء عمله في مزرعته، قبل ثلاثة أشهر».

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة نفذت حملة اختطاف بحق أبناء المديرية ومديريات أخرى في صعدة، بحجة مناهضتهم لها، وقامت بنقلهم إلى معتقلات سرية في المحافظة وأخرى في صنعاء.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كشفت في تقريرها عن مقتل 671 مختطفا داخل سجون الحوثي بسبب التصفية والإهمال ونوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج والفشل الكلوي والشلل إثر التعذيب من بينهم 98 معتقلا حقنوا بحقن سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من خروجهم.

وأكد التقرير أن هناك 1317 مواطنا لا يزالون مخفيين قسريا بينهم 84 امرأة، و76 طفلا، كما أخضع الحوثيون 4012 معتقلا ومختطفا ومخفيا قسرا للتعذيب النفسي والجسدي واتخاذهم دروعا بشرية وتصفية داخل سجون الحوثي منهم 463 معتقلا تم اتخاذهم دروعا بشرية.

إلى ذلك كشفت إحصائية حقوقية عن سقوط أكثر من 30 مدنيا بين قتيل وجريح بانفجار الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، وأفادت منظمة العمل ضد العنف المسلح ومقرها لندن، بسقوط 33 ضحية من المدنيين في اليمن نتيجة الأسلحة المتفجرة خلال أسبوع.

وقالت المنظمة في تقريرها، بأنها سجلت خلال الفترة من (20 ـ 26) يناير الجاري، وقوع 14 حادثة عنف متفجر في اليمن، تسببت بسقوط 33 ضحية مدنية بين قتيل وجريح.

من جهة أخرى كشفت الأكاديمية اليمنية، أنجلا أبو أصبع، عن منعها من صيانة سيارتها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بسبب عدم وجود «محرم» معها.

وقالت الأستاذ المساعد كلية اللغات بجامعة صنعاء، في تغريدة على الفيس بوك، «إنها منعت من دخول محل لصيانة السيارات في شارع بيروت بصنعاء، بسبب عدم وجود محرم».

وأضافت أن حارس الورشة، منعها من الدخول بحجة عدم وجود «محرم»، عطفا على توجيهات حوثية بذلك.

وأشارت إلى أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية وأبوها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.

وأشارت في منشورها «ياعيباه...والحل طيب..سفر بمحرم..خروج بمحرم..العالم يتنافس يوصل الفضاء واحنا نتنافس نوصل للوراء». وأنجلا أبو أصبع، هي ابنة القيادي في الحزب الاشتراكي، يحي منصور أبو أصبع، وترأس مؤسسة تحمل أنجلا للتنمية والاستجابة الإنسانية.

الجدير ذكره أن ميليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد عمدت خلال الأشهر الأخيرة على فرض مزيد من الإجراءات القمعية التي تحد من حركة النساء في الشوارع والأماكن العامة وأماكن شغلهن، فضلا عن منعهن من السفر أو التنقل من دون «محرم» ويرى حقوقيون أن ميليشيات الحوثي تسابق حركة طالبان الأفغانية في تقييد حرية النساء.

المختطفون من قبل الحوثي:

1317 مواطنا مخفيا قسريا

84 امرأة

76 طفلا

4012 معتقلا

مشاهدات يمنية:

