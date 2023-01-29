شكرا لقرائتكم خبر 10 مدن أفغانية تنتفض بسبب حرق نسخة من القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف، قد أحرق في 21 يناير، نسخة من القرآن، خلال احتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، وشهدت أقاليم «ننكارهار» وكونار ولاجمان وباداخشان وبلخ وقندهار وزابول وجور وهيرات وبانشير وكابول احتجاجات على هذا العمل. وفي إقليم «باداخشان»، هتف المتظاهرون «الموت للسويد والولايات المتحدة والأمم المتحدة».وقال عبد القدير، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب لدى طالبان بإقليم جور: يجب تسليم الجناة إلى العالم الإسلامي... بغض النظر عن مكان وجودهم.
وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع، الحكومة السويدية إلى معاقبة الجناة، وتفادي حوادث مماثلة في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 مدن أفغانية تنتفض بسبب حرق نسخة من القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.