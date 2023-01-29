10 مدن أفغانية تنتفض بسبب حرق نسخة من القرآن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتفضت 10 مدن أفغانية وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العديد من الأقاليم، للإعراب عن غضبهم بشأن حادث حرق نسخة من المصحف، الذي وقع في السويد الأسبوع الماضي، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وكان سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف، قد أحرق في 21 يناير، نسخة من القرآن، خلال احتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، وشهدت أقاليم «ننكارهار» وكونار ولاجمان وباداخشان وبلخ وقندهار وزابول وجور وهيرات وبانشير وكابول احتجاجات على هذا العمل. وفي إقليم «باداخشان»، هتف المتظاهرون «الموت للسويد والولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وقال عبد القدير، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب لدى طالبان بإقليم جور: يجب تسليم الجناة إلى العالم الإسلامي... بغض النظر عن مكان وجودهم.

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع، الحكومة السويدية إلى معاقبة الجناة، وتفادي حوادث مماثلة في المستقبل.