شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يستعرض آليات عمل وجهود المركز الإعلامى لتنسيقية الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، إن المركز الإعلامي داخل التنسيقية، يعمل على إبراز جميع الجهود التي تقوم داخل التنسيقية، من منتديات وصالونات وتكتل النواب.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأشار إلى أن عام 2022 كان بمثابة عام فارق مع تنسيقية شباب الأحزاب، حيث أن جميع الأعضاء كانوا يعملون كخلايا النحل، وبالتالى كان مطلوبا من المركز الإعلامى مزيدا من الجهد، لإبراز حجم عمل ومجهود أعضاء التنسيقية في كل اللجان.

وأشار إلى أن العام الماضي تم عمل أكثر من 60 صالونا مختلفا، ما بين سياسي واجتماعي واقتصادي، وكان هناك متابعة لحظية من التنسيقية، بجانب عمل 11 برنامجا، ونطمح في عام 2023 إنتاج مزيد من مجموعة برامج متنوعة تضم الرأي والرأي الآخر.

وأكد أن المركز الإعلامي يقوم بتغطية فعاليات نواب التنسيقية لحظة بلحظة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا من أعضاء المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار إلى أن المركز الإعلامي للتنسيقية استطاع أن يصل إلى 3 ملايين متابع، مضيفا: "استطعنا خلال 2022 إصدار أول كتاب لمحاولة الفهم والذي من المقرر أن يكون موجود الفترة المقبلة.

وذكر النائب محمد إسماعيل أن المركز الإعلامي يطمح خلال 2023 في تكثيف العمل وتغطية جميع فعاليات تنسيقية شباب الأحزاب، كما يطمح في تكثيف البرامج الجديدة، وعمل مكتبة صوتية، وهذه الأولى من نوعها لكيان سياسي بحيث يستفيد منها أكبر عدد من الشباب.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كل من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمي، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربا التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفني للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.