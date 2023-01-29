شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمى: هناك تطوير للمشاركة المجتمعية داخل التنسيقية بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة التنظيم تعمل من أجل كيان التنسيقية وتقديم سياسة بمفهوم جديد، موضحا أن الأعضاء داخل لجنة التنظيم حوالي 10 % من إجمالي أعضاء التنسيقية، واستكمل: لجنة التنظيم تعمل على إعداد الفاعليات في صورها النهائية.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وبشأن المشاركة المجتمعية، قال "عزمي": تم استحداثها العام الماضي، والهدف منها إيجاد بيئة ومناخ لعمل سياسي يختلف داخل الأحزاب ومشاركة حقيقية للأعضاء في مناسباتهم الاجتماعية والمختلفة سواء في أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وأكد أن لجنة التنظيم تدعم أعضاء التنسيقية في الكثير من المناسبات وحتى في الحالات المرضية، مشيرا إلى أن لجنة التنظيم تعمل علي المشاركة المجتمعية من أجل بث روح الحب والود بين أعضاء التنسيقية، بحيث تسمح لأعضاء التنسيقية أن يختلفوا في الآراء والمناقشات السياسية ولكن يظلوا أصدقاء وأخوة ويستطيعون البناء لمستقبل مصر التي نحلم بها.

وأكد عزمي، أن هناك تطوير للمشاركة المجتمعية بحيث يكون هناك مشاركة أكبر وتضامن بين أعضاء التنسيقية الذي يصل أعضاؤها لحوالي 400 عضوا، مؤكدا أن المواقف الإنسانية هي التي تبقي.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.