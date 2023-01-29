شكرا لقرائتكم خبر عن مصعب أمين: التنسيقية تعمل على تعزيز فرص المشاركة السياسية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الأمناء هو واحد من الهيئات التنظيمية داخل التنسيقية، ويتكون من نواب المحافظين .

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضاف: "نسعى من خلال مجلس الأمناء لتعزيز فرص المشاركة لكل الأحزاب السياسية داخل التنسيقية"، مشيرا إلى أن التنسيقية أهم ما قامت به خلال الخمس سنوات الماضية إتاحة الفرصة للشباب السياسي سواء المنتمين لأحزاب سياسية أو عامة الشباب، وهو ما يمكن أن نسميه "فرصة الممارسة السياسية"، وهذا كان حلقة مفقودة لسنوات عديدة جدا أمام الشباب المهتم بالعمل السياسي.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب أوجدت بيئة سياسية متكاملة من خلال عملها على تقليل الفجوة ما بين الممارسة السياسية الحزبية فقط أو الخلفية الأكاديمية والبحثية وما بين فن إدارة الدول أو صناعة السياسات.

وأوضح أن التنسيقية تمثل قناة اتصال ما بين الشباب والأحزاب من جانب، وبين الدولة ومؤسساتها من جانب آخر، وهو يعزز إيجاد أفكارا لمواجهة تحديات الدولة بشكل سريع، مؤكدا أن التنسيقية تستهدف فتح مزيد من الفرص أمام الشباب والأحزاب السياسية بكافة الأيدولوجيات .

وأكد مصعب أمين، أن أهم ما يميز استراتيجية التنسيقية 2023 التنوع الفكري، مستطردا: "آليات العمل التي اتخذتها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفاتها منها على المستوي التنظيمي مجموعات العمل والمنتديات وصالونات وحلقات نقاشية وغيرها"، مضيفا: "التنسيقية تبحث الاستثمار بين أعضائها في المساحات المشتركة من أجل استفادة الوطن".

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.