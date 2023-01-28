شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نجم آرسنال من اللحاق بمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، لمواجهة نظيره نادي إيفرتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج موسم 2022-2023.

مدة غياب بارتي عن المشاركة مع آرسنال

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف النجم توماس بارتي، نجم وسط فريق آرسنال، من المشاركة ضد إيفرتون، خاصة بعد أن تلقى إصابة قوية خلال المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكدت التقارير على أن آرسنال يشعر بالثقة تجاه إمكانية مشاركة لاعب الفريق، توماس بارتي، في مباراة إيفرتون القادمة يوم السبت المقبل.

ويعد توماس بارتي أحد لاعبي آرسنال المتميزين هذا الموسم، ولكنه تسبب في إثارة المدرب مايكل أرتيتا بحالة من الذعر بعدما أجبر على المغادرة بين شوطي مباراة الأمس في ملعب "الاتحاد".

موقف بارتي من المشاركة ضد إيفرتون

وتعرض بارتي لضربة في ضلوعه، وأكد أرتيتا في وقت لاحق أن الغاني سيخضع لمسح بالرنين المغناطيسي، مما وجه ضربة لآمال آرسنال في المنافسة على اللقب في الفترة الحاسمة.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، على أن آرسنال واثقون اليوم من أن بارتي لم يتعرض لانتكاسة خطيرة، وتأتي ثقة الجانارز من نتائج التصوير بالرنين بالمغناطيسي حيث لم تكشف عن أي شيء خطير.