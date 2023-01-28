انت الان تتابع خبر مونديال الأندية.. صراع سبعة فرق من ست قارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشارك في مونديال الأندية المقبل، كل من ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الهلال السعودي، الأهلي المصري والوداد المغربي.

وكما جرت العادة، يبدأ بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية مشوارهما من الدور نصف النهائي.



وينتظر فلامنجو، بطل أمريكا الجنوبية، الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال، التي ستقام يوم 4 شباط المقبل.

هيمنة عمالقة أوروبا

يعد فلامنجو الخطر الأكبر على ريال مدريد، في طريقه نحو لقبه الخامس في البطولة، معززاً رقمه القياسي.

وسبق لفلامنجو المشاركة في نسخة 2019، لكنه أنهى البطولة آنذاك في الوصافة بعد خسارة اللقب على يد ليفربول.

ويأمل لاعبو فلامنجو في ملامسة الكأس للمرة الأولى في تاريخ النادي، على خطى فرق برازيلية أخرى نالته في سنوات سابقة.



يأتي ذلك في ظل هيمنة أبطال القارة العجوز على اللقب في السنوات الأخيرة، لتصل ألقابهم إلى 14 مقابل 4 فقط لعمالقة أمريكا الجنوبية.

وتقاسم أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية اللقب على مدار تاريخ البطولة، إذ لم ينجح أي فريق من القارات الأخرى في نيله، رغم اقتراب بعضهم منه في بعض النسخ.

كبرياء برازيلي

تعد البرازيل هي ثاني بلد تتوج فرقها بلقب كأس العالم للأندية، بواقع 4 ألقاب، بعد إسبانيا (7) وقبل إنجلترا (3) وإيطاليا وألمانيا (2) لكل منهما.

لكن الفرق البرازيلية غابت عن منصات التتويج منذ 2012، حينما انتزع كورنثيانز اللقب على حساب تشيلسي.

ويعتبر كورنثيانز الأكثر فوزاً باللقب بين البرازيليين بواقع لقبين، فيما فاز ساو باولو به عام 2005 وخلفه إنترناسيونال في العام التالي.

ويطمح فلامنجو لاستعادة هيبة الفرق البرازيلية في مونديال الأندية، بعد المشاركات المخيبة للآمال في النسخ السابقة، أملا في كسر قبضة عمالقة أوروبا على الكأس في العقد الأخير.