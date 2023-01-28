انت الان تتابع خبر وفيات كورونا.. دولة آسيوية تسجل رقماً قياسياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلا عن بيانات الرصد في المناطق "توفي ما مجموعه 252 شخصا بسبب الإصابة بكورونا في اليابان على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات لهذا الشهر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.124 شخصا".وسجلت اليابان حوالي 54.800 إصابة جديدة على مستوى البلاد أمس.

وارتفعت وفيات كورونا في اليابان منذ أوائل ديسمبر 2022.