انت الان تتابع خبر إيران تكشف عن إعداد "قرار عاجل" للرد على أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جلال زادة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "إن إعضاء البرلمان يحرصون على اتخاذ أشدّ أنواع الرد بالمثل على سلوك أوروبا التدخّلي"، لافتا إلى أنّه "تم في هذا السياق إعداد مشروع قرار على وجه العُجالة لمناقشته خلال جلسة برلمانية مفتوحة."وفي تصريح نقلته وكالة "ارنا"، اليوم السبت، أوضح جلال زادة، أن "العمل جار على هذه الخطّة منذ فترة طويلة وبموجبها ستكون حكومة الجمهورية الإسلامية ملزمة بالرد بالمثل على الإجراءات الأحادية والتدخلية من جانب الدول الأوروبية".

وأضاف أن "الاضطرابات الأخيرة وتحركات الدول الأوروبية المتضاربة والتدخلية في شؤون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيّما دعم عناصر الشغب والانفصاليين المناوئين للثورة، أدت لتسريع وتيرة النظر في هذا القرار".



كما تطرق إلى "مسوّدة قرار البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية"، وقال: إن "لجنة مجلس الشورى، قرّرت مناقشة الخطوط العريضة وتفاصيل هذا القرار الذي جرى مناقشته يوم الأحد الماضي وأعيد إليها من جديد، للبث في ملاحظات النواب المطروحة حوله".