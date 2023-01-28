شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين حجازى تستعرض آليات الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب وضوابط التدريب والتقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحديد آليات اختيار أعضاء التنسيقية يتم وفقا لضوابط مع خطة التنسيقية السنوية المعلن عنها كل عام، وبالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية السنوية للتنسيقية.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأشارت إلي أنه عند الحاجة إلى أعضاء جدد يتم ذلك من خلال مجلس الأمناء مع الالتزام بمجموعة من القواعد، منها ألا يزيد عضوية الشباب غير المنتمي للأحزاب السياسية، بحيث يكون أمام كل عضو سياسي 2 من أعضاء الأحزاب.

وأوضحت "حجازي"، أن مجلس الأمناء يحدد احتياج أعضاء جدد وفقا لقطاعات، كالقطاعات الجغرافية وغيرها، كما أن من أهم شروط الانضمام لعضوية التنسيقية ألا يزيد السن عن 40 سنة، موضحة أن آليات انضمام الشباب غير المنتمي لأحزاب يكون من خلال رقم التليفون والرابط الموجود على صحفة التنسيقية، أما شباب الأحزاب يكون من خلال ترشيحات الأحزاب.

وتحدثت صابرين حجازي عن عملية التأهيل داخل التنسيقية قائلة: "بداية الأمر تحدث عملية فرز للمتقدمين، ثم يتم عملية التأهيل عبر لقاءات شخصية ودورات تدريبية على مدار 6 أشهر، وأخيرا يتم عملية تقييم من خلال شركات عالمية تم التعاقد معها، ثم تحدث لقاءات شخصية مرة ثانية، ثم الإعلان عن الأعضاء الذين تم قبولهم".

وأوضحت أنه تم الإعلان عن دفعة جديدة مكونة من 116 عضوا بعد التأهيل لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن التنسيقية كيان يعمل "سياسة بمفهوم وجديد".

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.