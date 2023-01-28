شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو يونس: التنسيقية توسعت في الجانب الخدمي وتستهدف الإصلاح الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، آليات عمل تكتل نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وهنأ "يونس"، في بداية حديثه جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية 71 وذكرى ثورة 25 يناير، وقال: "في استراتيجية 2022 للتنسيقية تم دمج تكتلي نواب التنسيقية داخل مجلسي النواب والشيوخ في هيئة برلمانية واحدة، وذلك كنوع من التكامل بين المجلس الاستشاري والمجلس التشريعي، وهذا حقق إنجازات خلال الفترة الماضية، ودفعنا إلى تطوير استراتيجية التكتل".

وأضاف أنه خلال استراتيجية 2023 تم استحداث "مجموعات العمل"، وهى مُكونة من كل أعضاء التنسيقية وذلك بتعاون جميع الأعضاء، وجميع من هم تحت مظلة التنسيقية متساوون والذي يحكم الأمر هو الكفاءة العلمية والخبرة السياسية، معبرا عن فخره الكبير بـ"مجموعات العمل" التي من خلالها يتعاون جميع المنتمين للتنسيقية، مؤكدا أن الأدوات البرلمانية التي تقدمت بها التنسيقية من خلال "مجموعات العمل" كان لها ثقل كبير، وقد كانت تجربة ناجحة.

وأشار النائب عمرو يونس، إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها تنسيقية شباب الأحزاب، التوسع في الجانب الخدمي، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، موضحا أنه تم استحداث قوانين طالبت بها القيادة السياسية مثل قانون"قادرون باختلاف".

وأوضح "يونس"، أن التنسيقية قدمت تشريعات كثيرة، منها في مجال الصحة والطاقة، موضحا أن أغلب طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب التنسيقية كانت برؤية أعضاء التنسيقية وليس النواب فقط.

وقال: إن استراتيجية التنسيقية لعام 2023 تستهدف التوسع في مشاركة أعضاء التنسيقية بشكل كامل، لأننا نمثلهم، حيث إننا نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولذلك أعضاء التنسيقية لهم الحق علينا، كما نعمل على إقرار تشريعات تدعم القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين".

وأكد أن فكرة وضع استراتيجية للتنسيقية تدفعنا لعملية التطوير بشكل مستمر، وعملية تقييم لما تحقق من الأهداف، مشيراً إلى أن التنسيقية بالكامل أصبحت مشتركة في "مجموعات العمل".

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.