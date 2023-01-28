شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "إعلام النواب" تناقش حماية الهوية الثقافية وأرشيف السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين النائبة دينا عبدالكريم، بشأن أرشيف السينما المصرية وما وصلت إليه حالة الأفلام المتبقية من تراث سينمائي وخطة وزارة الثقافة في الترميم، ومصير الشراكات المصرية مع مؤسسات حفظ التراث العالمي.

والثاني المقدم من النائبة د. منال هلال، بشأن الخطة الإستراتيجية القومية لحماية الهوية الثقافية المصرية.

وأوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، قيام المجلس القومى للأمومة والطفولة - خلال شهر - بدعوة كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية بما فيها المجتمع المدنى لإعداد "خطة" ورقة عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تتضمن الرؤيا والمقترحات والحلول والإجراءات اللازمة التى يمكن اتخاذها لنشر الوعى فى مواجهة المخاطر الناتجة عن استخدام الانترنت وممارسة الألعاب الإلكترونية.

جاءت توصية لجنة الإعلام بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وقالت "العادلي" إن مؤسسات الدولة نفسها لا تهتم بما يحدث، بدليل عدم وجود إحصائية مصرية عن مخاطر الألعاب الإلكترونية، لافتة إلى أن الاحصائية الوحيدة المتوافرة أمريكية والتي تفيد بوجود نسبة 43% ميول انتحارية بين الأطفال والمراهقين.

وأكدت على أنه لا يمكننا وضع خطوات فاعلة دون وجود مؤشرات أو دراسات حقيقية، متسائلة على أي أساس نقوم بوضع محتوي موجه للأطفال فى حين أننا لا نعي أو نعلم شيء عن المشكلات التي تواجه الأطفال الذين لديهم عزله أو ميول انتحارية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل كارثة أخري.

وأشارت الى مشكلة أخرى بالتعليم فالمناهج المرتبطة بالكمبيوتر والمدارس غير متطورة ولا تدرس للطلاب وتوعيهم بمخاطر الانترنت، مشيرة إلي أن من أكبر المشكلات انعدام التنسيق ما بين الوزارات المختلفة فكل وزارة تعمل في هذا الملف بمفردها دون التنسيق مع الجهات المعنية المشتركة معها، هذا بالإضافة إلي عدم وجود توصيف واضح لهذه المشكلة الأمر الذي يسهم في عدم حل تلك المشكلة، مطالبة بإعداد دراسات عن المشكلة والبحث علي آلية لحلها من خلال استراتيجية واضحة.