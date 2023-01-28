نيكولز يسلط الضوء على فساد الشرطة الأمريكية ضد السود

أصدرت سلطات ممفيس مقطع فيديو يظهر المقتول الأسود تاير نيكولز يتعرض للضرب من قبل خمسة من ضباط شرطة ممفيس، الذين أوقفوه وضربوه مرارًا بقبضاتهم وأحذيتهم وهراواتهم بينما كان يصرخ من أجل والدته.

ظهرت اللقطات بعد يوم واحد من اتهام الضباط بالقتل في وفاة نيكولز.

وجددت الصور المروعة لرجل أسود آخر يموت على أيدي الشرطة أسئلة صعبة حول كيفية استمرار المواجهات القاتلة مع سلطات إنفاذ القانون حتى بعد الدعوات المتكررة للتغيير.

الاحتفال بأفعالهم

ويمتلئ الفيديو بلحظات عنيفة تُظهر الضباط، وهم أيضًا من السود، يحتفلون بأفعالهم، بعد مطاردتهم وضربهم لنيكولز ويتركونه على الرصيف مسندًا على سيارة.

لذا تجمع عدد من الأشخاص في مظاهرات سلمية في الغالب في عدة مدن، بما في ذلك ممفيس، حيث قام العشرات من المتظاهرين بإغلاق جسر الطريق السريع 55 الذي ينقل حركة المرور فوق نهر المسيسيبي باتجاه أركنساس.

وفي واشنطن، تجمع العشرات من المتظاهرين في لافاييت بارك، عبر الشارع من البيت الأبيض وبالقرب من بلاك لايفز ماتر بلازا.

واستعدت مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد للمظاهرات، لكن وسائل الإعلام ذكرت فقط احتجاجات متفرقة وغير عنيفة. وقام المتظاهرون في بعض الأحيان بإغلاق حركة المرور بينما كانوا يهتفون بالشعارات وساروا في شوارع مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وبورتلاند بولاية أوريغون.

الاعتداء بالضرب

ويُظهر التسجيل الشرطة وهي تضرب بوحشية عامل فيديكس البالغ من العمر 29 عامًا لمدة ثلاث دقائق ويصرخون بألفاظ نابية في وجهه طوال الهجوم.

وشبه الفريق القانوني لعائلة نيكولز الاعتداء بضرب الشرطة عام 1991 لسائق السيارة رودني كينج في لوس أنجلوس.

وبينما كان نيكولز منهارًا أمام سيارة، لم يقدم أحد الضباط المساعدة.

واستغرق الأمر أكثر من 20 دقيقة بعد ضرب نيكولز على الرصيف قبل تقديم أي نوع من الرعاية الطبية، على الرغم من وصول ضابطي إطفاء إلى الموقع وبحوزتهم معدات طبية في غضون 10 دقائق.

ادعاءات الشرطة

وأدلى الضباط بادعاءات حول سلوك نيكولز التي لا تدعمها اللقطات أو قال المدعي العام والمسؤولون الآخرون إنه لم يحدث.

وفي أحد مقاطع الفيديو، ادعى ضابط أنه خلال التوقف المروري الأولي، وصل نيكولز إلى بندقيته قبل أن يهرب وكاد أن يضع يده على المقبض، وهو ما لا يظهر في الفيديو.

وبعد أن كان نيكولز مقيدًا بالأصفاد ويتكئ على سيارة للشرطة، يقول العديد من الضباط إنه لا بد أنه كان منتشيًا. وفي وقت لاحق، قال ضابط إنه لم يتم العثور على مخدرات في سيارته، ورد ضابط آخر على الفور بأن نيكولز لا بد أنه تخلى عن شيء ما أثناء هروبه.

تقرير التشريح

ولم تصدر السلطات تقرير تشريح الجثة، لكنها قالت إنه لا يوجد ما يبدو مبررًا لتوقف حركة المرور، ولم يتم العثور على أي ملاحظة في السيارة.

وأثار الفيديو تساؤلات حول دور الضباط الآخرين الموجودين في مكان الحادث ومدى تورطهم المحتمل، إضافة إلى الخمسة المتهمين. وتُظهر اللقطات عددًا من الضباط الآخرين يقفون بعد الضرب.

وقالت مديرة شرطة ممفيس، سيريلين «سي جيه» ديفيس، إن ضباطًا آخرين يخضعون للتحقيق لدورهم في الاعتقال.

ووصف ديفيس تصرفات الضباط الخمسة بأنها «شائنة ومتهورة وغير إنسانية».

وأثناء توقف المرور، يُظهر الفيديو أن الضباط «قد تم تكثيفهم بالفعل، عند الساعة العاشرة تقريبًا»، على حد قولها. كان الضباط «عدوانيين، بصوت عالٍ، يستخدمون لغة بذيئة وربما يخيفون السيد نيكولز منذ البداية».

فيما ذكر جيفري ألبرت، عالم الجريمة بجامعة ساوث كارولينا الذي يدرس استخدام القوة: «يتم تدريب الشرطة على فهم أن الناس قد يفرون لمجرد أنهم خائفون».

وحث أقارب نيكولز أنصاره على الاحتجاج السلمي.