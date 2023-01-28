زعيم سريلانكا يعلق عمل البرلمان

علق رئيس سريلانكا البرلمان حتى 8 فبراير، عندما قال إنه سيعلن مجموعة جديدة من السياسات طويلة الأجل لمعالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي اجتاحت الدولة الواقعة في المحيط الهندي لأشهر.

وأصدر الرئيس رانيل ويكرمسينغه مرسومًا استثنائيًا بتعليق عمل البرلمان ولم تقدم الحكومة سببًا واضحًا لهذه الخطوة، لكن مكتب ويكرمسنغ في بيان قال إن خطابه أمام المشرعين في 8 فبراير سيعلن عن سياسات وقوانين جديدة، والتي سيتم تنفيذها حتى الاحتفالات المئوية لاستقلال سريلانكا في عام 2048. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ويكرمسينغ عن سياساته الخاصة بتقاسم السلطة مع أقلية التاميل العرقية.

حيث تسببت الحرب الأهلية بين الحكومة السريلانكية التي تسيطر عليها الأغلبية السنهالية ومتمردي التاميل العرقيين في مقتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص، وفقًا لحسابات المحافظين للأمم المتحدة، قبل أن تنتهي بهزيمة المتمردين في عام 2009.

وقالت المحللة السياسية جيهان بيريرا إن تحرك الرئيس لتعليق عمل البرلمان هو «لإظهار أنه السلطة».

وقال إن التعليق «يرمز أيضًا إلى بداية جديدة» حيث تتاح للرئيس الفرصة «للإعلان عن كل الأشياء الجديدة التي سيتم القيام بها».