خط مساعدة أمريكي لتقديم صيانة الأسلحة للقوات الأوكرانية

واجه جندي أوكراني على الخطوط الأمامية في أوكرانيا مشكلة في إطلاق مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، لذلك لجأ إلى فريق من الأمريكيين من خط الهاتف الخاص به للحصول على المساعدة.

حيث تقدم مجموعة سريعة النمو من القوات الأمريكية والقوات المتحالفة والمقاولين نصائح الصيانة في الوقت الفعلي - وعادة ما يتحدثون من خلال مترجمين فوريين - للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وفي رد سريع، طلب عضو الفريق الأمريكي من الأوكراني إزالة فوهة البندقية في الجزء الخلفي من مدفع الهاوتزر، وتجهيز دبوس الإطلاق يدويًا حتى تتمكن البندقية من إطلاق النار، واستطاع الجندي الأوكراني الإطلاق.

ويعد التبادل هو جزء من خط مساعدة عسكري أمريكي موسع يهدف إلى تقديم نصائح إصلاح للقوات الأوكرانية في خضم المعركة.

حلفاء آخرون

وبينما ترسل الولايات المتحدة وحلفاء آخرون المزيد والمزيد من الأسلحة المعقدة وذات التقنية العالية إلى أوكرانيا، تتزايد المطالب.

ونظرًا لعدم قيام الولايات المتحدة أو دول الناتو الأخرى بإرسال قوات إلى البلاد لتقديم المساعدة العملية - وسط مخاوف من الانجرار إلى صراع مباشر مع روسيا - فقد تحولوا إلى غرف الدردشة الافتراضية.

وتحدث الجندي الأمريكي وأعضاء الفريق والقادة الآخرون المتمركزون في قاعدة في بولندا الأسبوع الماضي إلى اثنين من المراسلين الذين كانوا يسافرون مع الجنرال في الجيش مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما زار المنشأة.

وبسبب حساسية العملية تحدثت القوات هناك شريطة عدم الكشف عن هويتها بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها الجيش الأمريكي. كما وافق المراسلون على عدم الكشف عن اسم أو موقع القاعدة أو التقاط الصور.

فريق صيانة

وقال فريق الإصلاح إن إصلاح مدفع هاوتزر كان طلبًا متكررًا من القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية. فالحاجة إلى المساعدة بالأسلحة تتزايد. وقبل بضعة أشهر فقط، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 50 عضوًا ممن يسمونهم بفريق الصيانة عن بُعد.

وسيرتفع ذلك إلى 150 في الأسابيع المقبلة، وتضاعف عدد خطوط الدردشة المشفرة أكثر من ثلاثة أضعاف من حوالي 11 في الخريف الماضي إلى 38 الآن.

ويضم الفريق الآن حوالي 20 جنديًا، يدعمهم مدنيون ومتعاقدون، لكن العدد العسكري قد ينخفض قليلاً، حيث يأتي المزيد من المدنيين على متنها. ويتوقعون أنه سيستمر في التطور مع تسليم أسلحة متطورة جديدة إلى الأوكرانيين، وإنشاء غرف دردشة جديدة للتعامل معها.

أقصى الحدود

وذكر أحد الضباط أن المشكلة الرئيسية هي أن القوات الأوكرانية تدفع بالأسلحة إلى أقصى حدودها - فتطلقها بمعدلات غير مسبوقة وتستخدمها بعد فترة طويلة من تسليمها لأحد أفراد الخدمة الأمريكية لإصلاحها أو تقاعدها.

وأظهر الجندي الأمريكي، وهو يحمل جهازه اللوحي، صورًا لفوهة مدفع هاوتزر، وهي نتوءات داخلية شبه متآكلة تمامًا.

وقال الضابط، مشيرًا إلى الجهاز اللوحي: «إنهم يستخدمون هذه الأنظمة بطرق لم نتوقعها». «نحن نتعلم منهم في الواقع من خلال معرفة مقدار الإساءة التي يمكن أن تأخذها أنظمة الأسلحة هذه، وأين نقطة الانهيار».

لكن القوات الأوكرانية غالبًا ما تتردد في إرسال الأسلحة إلى خارج البلاد لإصلاحها. إنهم يفضلون القيام بذلك بأنفسهم وفي جميع الحالات تقريبًا - يقدر المسؤولون الأمريكيون 99 % من الوقت - يقوم الأوكرانيون بالإصلاح ويستمرون في ذلك، وتتم جدولة العديد من الدردشات بانتظام مع عمال المستودعات في أوكرانيا - مثل تلك التي يسمونها «Coffee Cup Guy»، لأن محادثته بها رمز تعبيري عن فنجان القهوة. وفي أحيان أخرى اشتملت على جنود في ساحة المعركة انفجر سلاحهم للتو، أو تعطلت عربتهم.

اكتساب المهارات

وبين الضابط أن الأوكرانيين اكتسبوا مهارة جديدة مكنتهم الآن من إعادة تجميع سلاح الانقسام معًا. وقال الجندي الأمريكي: «لم يتمكنوا من اللحام بالتيتانيوم من قبل، يمكنهم القيام بذلك الآن»، وبينما يتطلع الجيش الأوكراني إلى المستقبل، فإنهم يخططون للحصول على بعض نظارات الترجمة التجارية الجاهزة. بهذه الطريقة، عندما يتحدثون مع بعضهم البعض، يمكنهم تخطي المترجمين الفوريين ورؤية الترجمة أثناء حديثهم، مما يجعل المحادثات أسهل وأسرع.

كما يأملون في بناء قدراتهم التشخيصية حيث تصبح أنظمة الأسلحة أكثر تعقيدًا، وتوسيع أنواع وكمية قطع الغيار التي يحتفظون بها في متناول اليد.

دعم الإصلاح

ويعد الفريق في بولندا جزءًا من شبكة لوجستية دائمة التوسع تمتد عبر أوروبا. نظرًا لأن المزيد من الدول ترسل إصداراتها الخاصة من أنظمة الأسلحة، فإنها تُنشئ فرقا لتقديم دعم الإصلاح في مجموعة متنوعة من المواقع.

وقامت الدول والشركات المصنعة بسرعة بتجميع الأدلة والبيانات الفنية التي يمكن ترجمتها وإرسالها إلى الأوكرانيين. ثم قاموا بتكوين مخزون من قطع الغيار ونقلها إلى مواقع بالقرب من حدود أوكرانيا، حيث يمكن إرسالها إلى ساحة المعركة.

تطورات أخرى

في مقصورات ينسق التحالف الدولي الحملة لتحديد المعدات البعيدة والأسلحة وقطع الغيار في البلدان الأخرى المطلوبة في أوكرانيا.

ثم يخططون لعمليات التسليم - عن طريق البحر والجو والبرية - إلى المواقع الحدودية حيث يتم تحميل كل شيء على الشاحنات أو القطارات ونقلها إلى منطقة الحرب. ما لا يقل عن 17 دولة لديها ممثلون في ما يسمى بالمركز الدولي لتنسيق المانحين.

ومع نمو كمية وأنواع المعدات، يعمل المركز على دمج التبرعات من الولايات المتحدة والدول الأخرى بشكل أفضل.