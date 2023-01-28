إسماعيل هنية: المنطقة تتجه نحو تصعيد غير مسبوق والمواجهة لن تبقى داخل السجون



حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم السبت من أن المنطقة ذاهبة نحو تصعيد غير مسبوق نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.



وقال هنية، في بيان، تعليقا على اقتحام القوات الإسرائيلية السجون والاعتداء على الأسرى، إن المواجهة لن تبقى داخل السجون، وإن الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة.



ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس قادة العالم والشعوب الحرة للتدخل لوقف ما وصفها بجرائم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحكومة اليمين الإسرائيلي ضد الأسرى.



وقال هنية إن عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن ما وصفها بخطة إرهابية منظمة، وتندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو، ويقودها بن غفير.



وفي وقت سابق اليوم، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات تتبع مصلحة السجون الإسرائيلية نفذت عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في عدد من الأقسام في سجون عوفر ومجدو والنقب.



ووفقا لنادي الأسير، يوجد في السجون الإسرائيلية نحو 4700 أسير فلسطيني بينهم 29 امرأة و150 طفلا وقاصرا.





ويخوض الأسرى الفلسطينيون باستمرار "معركة" ضد إدارة السجون الإسرائيلية للمطالبة بحقوقهم وللاحتجاج على الإجراءات "التنكيلية" المتخذة بحقهم.

(الاناضول)

