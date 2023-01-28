المجلس الاعلى الاسلامي يؤكد وقوفه مع فلسطين ويدعو لموقف جريء

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السبت، وقوفه مع شعب فلسطين ومقاومته الشجاعة، داعياً الى موقف جريء بحجم العدوان المتكرر والمجازر لوقف الصلف الصهيوني.

وقال المجلس في بيان، "نتابع بأسف بالغ ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان صهيوني، واقتحام مدينة جنين، وارتكاب المجازر بحق أبنائها المدنيين الأبرياء، وعلى نحو يجسد مدى غطرسة واستبداد هذا الكيان، واستهتاره بكل القوانين الدولية والقيم الانسانية".

وأضاف "إننا إذ ندين بشدة هذه الجرائم والانتهاكات، نؤكد وقوفنا مع شعب فلسطين الأبي ومقاومته الشجاعة، ونحيي روح التحدي التي تحلى بها أبناؤه وهم يردون بعملية نوعية في القدس، ليعلم المحتل أي شعب حي يواجه، وأي قوة إيمان هي التي ستقهر كيانه الارهابي، وترفعةراية تحرير بيت المقدس بإذن الله تعالى".

ودعا المجلس "الهيئات الدولية، والمجتمع الدولي، والعالم الاسلامي الى موقف جريء بحجم العدوان المتكرر والمجازر، لوقف الصلف الصهيوني، وردع هذه المافيات الارهابية، ومناصرة شعب فلسطين المظلوم، ودعمه بكل امكانيات الصمود والمقاومة"، مضيفاً "من الخزي والعار الوقوف متفرجين، او الكيل بمكيالين تجاه الشعوب".