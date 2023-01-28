انت الان تتابع خبر مدير الجمارك يفند إدعاءات نائب ويؤكد: افتراء وشخصنة للأمور ومنافية للحقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رد مدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر الزبيدي، على حديث عضو في مجلس النواب بشأن الحريق الذي طال دائرة الضرائب عام 2020، مؤكداً أنه لم يطال الأرشيف، معتبراً أن حديث النائب إدعاء باطل وغير حقيقي البتة وشخصنة للأمور.



وقال الزبيدي في بيان، إن "الحريق في شهر اب عام 2020 وموضوع الأمانات الضريبية في شهر تشرين الثاني 2021 وعندما حدث الحريق لم يتضرر الأرشيف الخاص بالضرائب وحسب تصريح في الضرائب".

وأضاف الزبيدي إن "احد النواب صرح وكان كلامه افتراء وتلفيق"، مشيراً الى أن "المدير السابق قدم شكوى الى القضاء على أكثر من 10 منتسبين وحسب كتاب الجنايات المرفق الذي يثبت ذلك".

الزبيدي لفت الى أن "التحقيق القضائي والنزاهة بين حقيقة ذلك والنائب اخذ الموضوع بشخصنة وكلامه غير صحيح البتة وفيه تطاول على القضاء والنزاهة"، مؤكداً أن "ما تكلم به وذكره النائب كله افتراء والأمانات الضريبية في عهدنا لا يوجد فيها اي خطأ وتخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية".

وتابع أن "النائب استهدفنا أكثر من مرة ولم يحقق استهدافه أي شيء سوى الكذب والافتراء ونحتفظ بالرد القانوني"، مشيراً الى أنه "ترك الضرائب بتاريخ 2/8/2021".