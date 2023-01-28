انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع شركة فرنسية إنجاز مشروع قطار بغداد المعلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث مع شركة الستوم الفرنسية المتخصصة في تأسيس البنى التحتية للسكك الحديد وصناعة القطارات، ضرورة إنجاز الموديل الاقتصادي لمشروع قطار بغداد المعلق، المكلفة بإعداده من قبل الحكومة العراقية".ودعا السوداني خلال لقائه المدير التنفيذي للشركة الى "الإسراع في مراجعة الموديل بشكل عاجل، لأجل استكمال إجراءات إدراج المشروع ضمن موازنة عام ٢٠٢٣"، مؤكدا "أهمية المشروع في تخفيف الازدحامات وتحسين البيئة".

من جهته، كشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عن "وجود مساعٍ لتوسعة مشروع قطار بغداد المعلق"، مشيرا الى أن "الوزارة عملت على إدراج المشروع في موازنة العام 2023".

وقال السعداوي، إن قطار بغداد يشمل ١٤ محطة، وبطول ٣١ كيلومترا، فيما أكد أن هناك مساعي لتوسعة الخط إلى خارج مدينة بغداد، وقد يصل إلى أكثر من ٥٠ كيلومترا".