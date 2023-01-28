انت الان تتابع خبر العراق والمغرب يبحثان تبادل المعلومات الاستخبارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير"استقبل بمكتبه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطه، والوفد المرافق له".

ورحب الأعرجي، بحسب البيان، "بوزير خارجية المغرب الشقيق والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين"، مشيرا إلى أن "إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في بغداد دليل على عمق العلاقات التأريخية بين العراق والمغرب، فضلا عن التعاون البنّاء في مجالات الأمن والاستخبارات وتبادل المعلومات، للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بتجربة المغرب الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".



وبين الأعرجي، أن "حكومة السوداني، تشكلت بإجماع كل الكتل السياسية، وأن لديها برنامجا حكوميا واعدا"، لافتا إلى "أن الجميع يريد إنجاح مهام الحكومة، للنهوض بواقع البلد، معربا عن حرص العراق على تطوير علاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإقليمي، بما يرسخ سياسة الحوار واحترام سيادة الدول".

من جانبه أشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن "التحديات التي يواجهها العراق والمغرب مشتركة، وأن تجربة العراق في محاربة الإرهاب كبيرة وناجحة، ويمكن الاستفادة منها وتلاقح تجارب البلدين، مؤكدا دعم المغرب الشقيق للعراق، وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة".

