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برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

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2023-01-28 | 18:24

برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

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حقق برشلونة الانتصار على جيرونا بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتيليفي".
وسجل هدف الفوز الوحيد للنادي الكتالوني، بيدري، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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