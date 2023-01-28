انت الان تتابع خبر برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445857-638105236261413308.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-28 | 18:24
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حقق برشلونة الانتصار على جيرونا بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتيليفي".
وسجل هدف الفوز الوحيد للنادي الكتالوني، بيدري، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.
بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.
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