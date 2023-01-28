برشلونة يتجاوز جيرونا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

وسجل هدف الفوز الوحيد للنادي الكتالوني، بيدري، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

