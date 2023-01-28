شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: استراتيجية التنسيقية 2023 تستهدف تنوع المجالات والمناظرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم ملامح استراتيجية التنسيقية لعام 2023 وآليات تطبيقها، كما تحدثت عن استراتيجية التنسيقية لعام 2022.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وقالت "سعيد"، إن استراتيجية التنسيقية لعام 2022 البعض منها كان سياسيا والبعض الآخر كان مجتمعيا، موضحة أن من أهم ما حققته التنسيقية خلال العام المنصرم 2022 هو العمل على محور العدالة الثقافية، بالإضافة إلى التشريعات والزيارات وأوراق العمل والتوصيات، فضلاً عن استحداث لجان منها علي سبيل المثال؛ لجنة الوفود والمنح، ولجنة التسويق السياسي، وأيضا لجنة العمل الميداني.

وأكدت أن ما يميز استراتيجية التنسيقية لعام 2023 التنويع في المجالات، إذ يوجد مجال فني له نوعين؛ الأول فني اجتماعي، والثاني فني سياسي، وبالإضافة لذلك الأمور التنفيذية الأخرى.

وأوضحت النائبة سها سعيد، أن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعام 2023 سوف تتوسع في العلاقة مع الجامعات وشباب الجامعات، كما سيتم التوسع في عدد مساعدي نواب البرلمان، والتوسع أيضا في عملية تدريب الأعضاء.

وذكرت أن التنسيقية سوف تتوسع أيضا في المناظرات وإبراز الرأي الآخر، مشيرة إلى أن البناء المتعدد يعني الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاهتمام بالقضايا الاجتماعية على الساحة المصرية، والاهتمام أيضا بالقوانين التي تهم الأسرة المصرية مثل قانون الأحوال الشخصية.

ووجهت "سعيد" التحية والشكر للجنة المتابعة داخل التنسيقية وأمناء السر والمركز الإعلامي وجميع القائمين علي الملفات المتعددة، معربة عن سعادتها بتزامن إطلاق استراتيجية التنسيقية 2023 بضم دفعة جديدة من أعضاء التنسيقية في ذات اليوم، حيث كان في الماضي يكون هامشا من الوقت بين إطلاق الاستراتيجية وإعلان الدفعة الجديدة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كل من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.