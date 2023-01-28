شكرا لقرائتكم خبر عن "الدستور" تنعى علام عبدالغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 فى نشرتها البريدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت جريدة الدستور نشرتها البريدية لنعى الزميل علام عبد الغفار الذى وافته المنية قبل أيام، تحت عنوان "متفق عليه.. لماذا أحب الجميع علام عبد الغفار؟"

وخصص فريق "الدستور نيوزليتر" نشرته البريدية الأسبوعية بشكل استثنائي لنعي الزميل الراحل الذى كان " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" من الجميع، كان محبوباً من الجميع لعمله وجهده وأمانته، وحبه لوطنه ولكل من احتاج لأي مساعدة، فلم يكن يبخل على أى أحد بالمساعدة والدعم، لأنه خاض رحلته الشاقة بشرف من أرياف محافظة الفيوم إلى صالات تحرير الصحف والقنوات.

ونعت مؤسسة الدستور على طريقتها الخاصة الزميل الصحفي الراحل علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة الخليج 365 ونائب رئيس التحرير، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله.

رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى

ونشرت "الدستور" صورة لعلام عبد الغفار ضاحكاً كعادته، كتب عليها "متفق عليه".

وتلقت مؤسسة ”الخليج 365” مساء أمس العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وفاءً للزميل الراحل علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات ونائب رئيس التحرير، وتلقت أسرة الراحل والكاتب الصحفي أكرم القصاص ، رئيس تحرير الخليج 365 وقيادات الجريدة العزاء، وكان من أبرز الحضور في عزاء الزميل علام عبدالغفار الإعلاميين محمد الباز وجابر القرموطى وخالد صلاح والإعلامية شيريهان أبو الحسن.