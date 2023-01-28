سليمان وهدان: جولات الرئيس الخارجية تعكس حرصه على تنويع العلاقات الدبلوماسية

وقال "وهدان"، إن الرئيس السيسي حريص على تنويع العلاقات الدبلوماسية المصرية، شرقا وغربا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، بالإضافة إلى التحالف مع قوى اقتصادية كبري من أجل تخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية على الدول النامية، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تقديم خبراتها إلى دولة الهند في مجال البنية التحتية الحديثة، الأمر الذي يؤهلها لكي تكون شريكًا اقتصاديًا هامًا للهند.

وأوضح وهدان، أن زيارة الرئيس إلى أذربيجان أيضا ستساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري إلى باكو، وهو ما يعكس رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية/ الأذرية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.

وأشار "وهدان" ، إلى أن المباحثات تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وأهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وتعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، متوقعا أن تحقق هذه الجولة أصداء إيجابية خلال الفترة المقبلة.