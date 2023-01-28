شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرة لدعم مستشفيات ويفتتح مقرا جديدا ويوزع بطاطين وملابس شتوية على الأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث أجرى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، للوقوف على الأوضاع التنظيمية.

وتفقد أمانة مدينة الغردقة، وكان في استقباله عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب حسام عوض الله، والنائب سيد قاسم، والنائب محمد محمد عبد المقصود، والنائب ناصر عطية، والنائب علي نور، والنائب عبد الرحيم كمال، والنائب محمد سعيد الدابي.

وتناول الاجتماع بحث العديد من الملفات أبرزها، حجم المبادرات المجتمعية والخدمية، وآليات تعزيز التواصل مع المواطنين، واستعدادات الأمانة لمسابقة أوائل الطلبة بموسمه الثاني.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، زيارة إلى مستشفى دار السلام (هرمل)، لتقديم عدد من الملايات لمبادرة "ابدئي مشروعك بنفسك"، لقطاع جنوب القاهرة بعدد 127 ملاية، وفي سياق متصل تم تنظيم زيارة آخري لمستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال، للتبرع بعدد 221 طقم ملاية لأسرة المستشفي، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالعاصمة والأقسام.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة منشاة القناطر، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض رمد، في قرية منشية رضوان، تولت توقيع الكشف المجاني على 550 حالة ما بين مياه بيضاء ومياه زرقاء وقصر نظر وشبكية وضعف بصر، مع منح خصم 20%؜ على الحالات التي تحتاج تدخل جراحي وخصم 50%؜ على النظارات والعدسات اللاصقة، وتم صرف الأدوية وسيتم إجراء الجراحات مجانًا للفئات الأكثر احتياجًا.

كما واصلت أمانة مركز أطفيح، إطلاق القافلة الطبية المجانية، رقم 348 بمنطقة العجمى بمدينة أطفيح وشملت تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتحاليل الطبية، وذلك تفعيلًا للتعاون الملموس فيما بين الحزب ووزارة الصحة.

كما واصلت أمانة قسم الهرم، تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء" حيث تم توزيع كميات كبيرة من البطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة برد الشتاء بمنطقتي كفر الجبل وعزبة البطران مع توزيع كميات كبيرة من السلع الغدائية الأساسية على كثير من الأسر الأولى بالرعاية.

كما افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بوحدة ترسا تخفيفًا على الأهالي وتفعيلًا لمبادرات أجهزة الدولة لمحاربة الغلاء.

كما أقامت أمانة قسم إمبابة، معرضاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك لمواجهة الغلاء وجشع البعض من التجار الذين يسعون إلى تحقيق أعلى معدل للربح على حساب المواطن البسيط.

كما أقامت أمانة قسم الطالبية، معرضًا للمشغولات اليدوية بوحدة النوبة واللاسلكى، وشهد تنوعًا في المعروضات من المشغولات اليدوية للنساء والرجال والأطفال والتى نالت استحسان المواطنين والضيوف.

كما أطلقت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، صالونها الثقافي معلنًا بدء تطبيق مبادرة "اتحضر للأفضل"، وأكد القائمون على المبادرة أن هدفها تحسين سلوكيات المواطنين بحيث نصل للأفضل في العلاقات الاجتماعية والأفضل في السلوك وكذلك الأفضل في الموسيقي.

وفي محافظة قنا،

تقيم أمانة الحزب بالمحافظة، حفل تكريم للأمهات المثاليات الفائزة في مسابقة بهية النجمع، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع موقع بتوقيت النجع، اليوم السبت، حيث تقدم للمسابقة قرابة 1200 أما مثالية، وتم اختيار 70 أما منهن سيتم تكريمهن خلال حفل ضخم بمدينة نجع حمادي، ومن المقرر تكريم السيدات الفائزات في المسابقة بتقديم لهم أجهزة كهربائية وشاشات تلفزيونية ورحلات عمرة.

كما قدم وفد أمانة الحزب بالمحافظة، التهنئة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمقر مديرية الأمن، بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ 70 للشرطة، موجهين التحية لشهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته وأراضيه.

وفي محافظة البحر الأحمر،

قام وفداً من أمانة مدينة رأس غارب، بزيارة لقيادات الشرطة، بمركز مدينة رأس غارب، لتقديم التهنئه إلي رجال الشرطة بمناسبة ذكري عيد الشرطة 71، وقدم وفد الأمانة، درع الحزب لرجال قسم الشرطة بالمدينة تكريما لجهود رجال الشرطة الأوفياء.

وفي محافظة السويس،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة دورة تدريبية تعليمية وتثقيفية متخصصة في مهارات التحدث باللغة الإنجليزية، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف، وهو برنامج تدريبي يشمل عدة محاضرات في اللغة، لزيادة مهارات التحدث بطلاقة والتأهيل لسوق العمل في جميع التخصصات العلمية، وذلك بمقر الحزب وتبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير 2023.

وفي محافظة جنوب سيناء،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، أولى الدورات التدريبية لتأهيل كوادر الحزب، بحضور الأمناء أعضاء هيئة المكتب الحزب بالمحافظة وأمناء الأمانات بمدينة طور سيناء، وتناولت الدورة التدريبية، "من نحن".

وفي محافظة سوهاج،

قام وفداً من أمانة الحزب بالمحافظة، بزيارة لقيادات الشرطة بمديرية أمن سوهاج، لتقديم التهنئة بمناسبة الذكري 71 لعيد الشرطة، وتقديم دروع التكريم لهم إحتفالاً بهذة المناسبة، وقدم وفد الحزب دروع تكريم لمحافظ سوهاج، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ومدير المباحث الجنائية، وعدد من قيادات الجهاز الأمني بمديرية أمن سوهاج، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية، ومؤكدين أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، حيث يحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مدينة ومركز كفر شكر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية المنشأة الكبرى، وتضمنت تخصصات متعددة منها "أطفال، عظام، باطنة، جهاز هضمي، جراحة عامة"، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضي.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، أولي فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي لكوادر الحزب وهيئة مكتب المحافظة، بهدف تنمية وتطوير كوادر الحزب علي مستوي أمانة المحافظة، تنمية الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الانشطة والتكليفات، وتناولت لمحة عن دستور مصر، وتاريخ الحياة الحزبية في مصر، ومن نحن.

كما أقامت أمانة مركز قليوب، معرضاً لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية قلما، وصلت التخفيضات إلي نصف سعر السوق، وشهد المعرض إقبالاً كبير من المواطنين، وفي الوقت نفسه، أقامت معرضاً لبيع الملابس الشتوية والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية بلقس.

وفي محافظة بورسعيد،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم زيارات إلى عدد من المؤسسات الشرطية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ71، حيث قام وفد أمانة الزهور، بزيارة قسم شرطة الزهور واهداء باقة من الزهور إلى مأمور قسم الزهور، كما قدم وفد من أمانة بورفؤاد أول، بالتهنئة لرجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود في قسم شرطة بورفؤاد أول بالمحافظة، وتم توزيع الحلوي على رجال الشرطة.

وفي محافظة شمال سيناء،

قامت وفداً من شباب أمانة الحزب بالمحافظة، بزيارة لقيادات الشرطة في قسم ثان العريش، لتقديم التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة، وتوزيع الهدايا التذكارية على المواطنين بمناسبة هذه الإحتفاليةـ، وقام وفداً من الشباب أيضا بتوزيع الهدايا التذكارية على المواطنين في عدد من ميادين وشوارع مدينة العريش ابتدأً من شارع قسم ثان العريش مروراً بميدان جامع النصر وشارع 23 يوليو حتى ميدان الرفاعي بوسط المدينة.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية طوخ وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وتمكنت القافلة من الكشف علي 345 حالة من الأهالي، عبارة عن 145 رمد، 96 انف وأذن، 104 أطفال، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

كما نظمت أمانة مركز أبو قرقاص، قافلة طبية مجانية، في قرية اتليدم، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي 530 حالة من الأهالي ، عبارة عن 160 باطنة، 90 نساء، 120 عظام، 70 انف واذن، 90 تحاليل، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برنامج تدريبي تحت عنوان "برنامج التدريبي للعمل الحر freelancing "، وذلك لتدريب الشباب على مهارات العمل الحر وذلك لتأهيلهم للحصول على وظائف من خلال الإنترنت توفر لهم مصادر دخل، وشهد التدريب إقبال كبير من شباب الخريجين، ويستهدف البرنامج التدريبي الطلاب والخريجين والمهتمين العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص حقيقية للعمل على منصات العمل الحر ضمن المهارات الرقمية المتاحة والمطلوبة مثل "برمجة المواقع وبرمجة التطبيقات - كتابة المحتوى - تصميم جرافيكس - موشن جرافيك - تصوير ومونتاج - تسويق رقمي وادارة منصات سوشال ميديا - تصميم معماري وداخلي - ترجمة - تعليق صوتي".

وفي محافظة الإسماعيلية،

واصلت أمانة مركز أبو صوير، إقامة سلسلة معارض لبيع الملابس الجاهزة والسلع المعمرة وذلك بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين، وسط تقديم تخفيضات هائلة علي المعروضات والمقدمة للمواطنين تحت شعار "ضد الغلاء" لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

كما شاركت أمانة مركز فايد، في معرض لبيع الملابس الخيرية الشتوية بسعر رمزي ومجاناً للأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية، بقصر ثقافة فايد، بالتعاون مع جمعية إسعاد القلوب الخيريةـ وشهد المعرض المُقام بقصر ثقافة فايد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز بسيون، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات فى الوحدة الحزبية بقرية الحداد، وشملت تخصصات متعددة منها "باطنة، عظام، جلدية، الأطفال"، ووقعت القافلة الكشف الطبي 320 حالة، كما صرفت القافلة العلاج بالمجان للمواطنين.

وفي سياق أخر، قام وفداً من الأمانة، بزيارة مركز الشرطة بمركز بسيون لتقديم التهنئة لضباط وجنود المركز بمناسبة الاحتفالات بأعياد الشرطة 71، كما تم توزيع الورود والشيكولاتة على رجال الشرطة في المركز.

وفي محافظة الدقهلية،

بدأت أمانة مركز بلقاس، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع المساعدات العينية للبطاطين والملابس الجاهزة، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، ومن المقرر توزيع البطاطين علي الأسر مستمرة طوال فصل الشتاء.

كما واصلت أمانة مركز دكرنس، إطلاق البرنامج التدريبي لكوادر الحزب وأعضاء هيئة مكتب الحزب، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب المركز، ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات تمثلت في التعريف بالحزب، وأهدافه، وتشكيلاته، ومستوياته التنظيمية، والنوعية واختصاصاتها، والخريطة الحزبية، والسلوك والالتزام الحزبي.

وفي محافظة بني سويف،

أفتتحت أمانة مركز إهناسيا، مقر الوحدة الحزبية بقرية "معصرة نعسان" لتنضم إلى باقى مقرات الحزب التي تغطي أغلب قرى المركز، بالتواصل المباشر مع المواطنين في القرى، والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات ولتشجيع الشباب على ممارسة العمل الحزبى والسياسى تحت مظلة الحزب، وفي الوقت نفسه، نظمت أمانة الصحة والسكان بالمركز، قافلة طبية مجانية، بقرية "معصرة نعسان"، تضمنت توفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان. حيث وقعت الكشف الطبي على 1021 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وقعت القافلة الكشف على اكثر من 1021 مواطنًا في تخصصات الأسنان والأطفال والباطنة والعظام والجراحة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، واجراء 35 تحليل طبي، فضلًا عن توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

كما نظمت أمانة الصحة والسكان بندر بني سويف، قافلة طبية مجانية، بقرية "بني هارون" تضمنت توفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، حيث وقعت الكشف الطبي على 817 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وقعت القافلة الكشف على أكثر من 817 مواطنًا في تخصصات الأسنان والأطفال والباطنة والعظام والجراحة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، عقد البرنامج التدريبي التثقيفي لهيئة مكتب المحافظة، في إطار خطة الحزب لتطوير كوادره الحزبية، حيث تناول اليوم الثاني من التدريب محاضرات عن كيفية إدارة الوقت والإقناع والتفاوض، وتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى نهاية شهر فبراير القادم، محاضرات عن كيفية إدارة الوقت والإقناع والتفاوض.

كما نظمت أمانة مركز الفشن، يوم حقلي بقرية طلا، تضمن ندوة عن أهمية محصول القمح وكيفية زيادة الإنتاج من خلال الطرق الحديثة، كما تضمن اليوم الحقلي الاستماع إلى مشاكل المزارعين والعمل على حلها في حضور مدير الإدارة الزراعية بالفشن، جاء ذلك في إطار إهتمام الحزب، بالتنمية الزراعية، والإهتمام بقضايا ومشكلات المواطنين من بينهم المزارعين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في توفير الغذاء.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز كفر الدوار، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية زُهرة بنطاق المركز، ضمت العديد من التخصصات "باطني، عظام، رمد، جراحة عامة، سمنة ونحافة، تنمية بشرية وتخاطب، ومسالك بولية"، بجانب إجراء التحاليل وصرف العلاج بالمجان، وشهدت القافلة إقبال كبير من المواطنين، حيث استهدفت الكشف على المرضى بالقرية وصرف العلاج مجانًا، وقدمت القافلة الكشف علي 1367 حالة من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم الجمرك، ندوة توعوية تحت عنوان "الأسرة ومستقبل أبنائنا"، وشهدت الندوة تكريم لأبنائنا من ذوي الهمم، وايضًا أبطال الرياضة، وفقرات فنية غنائية فى حب الوطن.

كما نظمت أمانة قسم رمل أول، ندوة تثقيفية بعنوان «المبادرات الرئاسية»، وتم عرض أهم المبادرات الرئاسية ونتائجها الإيجابية على المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم العطارين، ندوة توعوية وتثقيفية عن أمراض القلب والسكر، وعلاقتها بأمراض الفم والأسنان، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية للأهالي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.