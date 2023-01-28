أمير قطر يصل إلى الرياض

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.