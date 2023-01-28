28 يناير , 2023
طوكيو: ذكرت صحيفة سانكي السبت أن اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في ظل سعي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول لتحسين العلاقات الثنائية وسط أجواء أمنية متوترة في شرق آسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها القول إن طوكيو ستقرر ما إذا كانت ستخفف القيود على شحن المواد عالية التقنية والتي فرضتها في عام 2019 بسبب النزاع المتعلق بالعمل القسري للعمال الكوريين في اليابان في زمن الحرب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الدول المجاورة سلسلة من المحادثات بهدف حل هذا النزاع.
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