انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 38 روسيا بقصف اوكراني على مستشفى في لوغانسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الروسي في بيان إن صباح السبت "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك".

وأضاف الجيش: "الضربة خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي.. أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".



وتابع: "إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".