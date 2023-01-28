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مقتل واصابة 38 روسيا بقصف اوكراني على مستشفى في لوغانسك

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الروسي في بيان إن صباح السبت "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك".

وأضاف الجيش: "الضربة خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي.. أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".


وتابع: "إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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