انت الان تتابع خبر الحلبوسي ووزير خارجية المغرب يؤكدان على تفعيل التعاون الثنائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له، إذ بارك رئيس البرلمان العراقي إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق، بعد سنوات من إغلاقها، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، ومنها المستوى البرلماني، والعمل على تفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات".من جهته، عبَّر بوريطة عن "تقديره لدور الحلبوسي بدعم المغرب في اتحاد البرلمان العربي، مشيراً إلى أن زيارته اليوم هي رسالة تضامن ومساندة من الملك المغربي محمد السادس والمغرب حكومةً وشعباً للعراق، مؤكداً رغبة بلاده في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر، وأن فتح السفارة هو إشارة إلى تطوير العلاقات وتقوية الروابط بين البلدين؛ لتعزيز التعاون في جميع المجالات".