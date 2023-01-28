انت الان تتابع خبر الجنرال المتقاعد بيتر بافيل يفوز برئاسة التشيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن مكتب الإحصاءات أن "بافيل حصد 56% من الأصوات، وفاز على منافسه رئيس الوزراء السابق "أندريه بابيش" الذي نال أقل من 44% من الأصوات".

وكان محللون قد توقعوا إقبالًا كثيفًا على التصويت الذي استمر ليومين، بعد حملة انتخابية حادة اتسمت بالجدل وصولًا إلى تهديدات بالقتل، وتهم بممارسة الخداع.



وتصدر بافيل نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بحصوله على ما بين 58-59% من نوايا التصويت، مقابل ما بين 41-42% لمنافسه.

وسيخلف بافيل الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان، البالغ 78 عامًا، وهو رجل سياسي تثير مواقفه الانقسام، إذ أقام علاقات وثيقة مع موسكو قبل أن يغير موقفه بشكل جذري عندما غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ولدى إدلائه بصوته ، قال بافيل إنه "يريد أن يكون "رئيسًا محترمًا" للبلاد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والبالغ عدد سكانها 10,5 ملايين نسمة".



وشدد بافيل على أنه "سيكون صريحًا وواقعيًا، وقال: "سأصف الواقع كما هو".