شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل فورا لوقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطينى، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين ووقوع إصابات عديدة، مطالبا بوقف الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتي سيكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال مساعد رئيس حزب الوفد، إنه لا يمكن للمجتمع الدولى أن يظل صامتا أمام الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني كما أننا سمعنا كثيرا عن مشروع لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية إلا أن مثل هذه الاعتداءات من شأنها تقويض عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين مما يلقى بظلاله على أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حالة الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمن "الجندى" دعوة مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين مطالبا بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.