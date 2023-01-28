شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مرتقبة بين إدارة ليفربول وفيرمينيو على وشك الإشتعال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك إتجاه سائد فى الفترة الحالية على عدم تجديد عقد فيرمينيو مع ليفربول، بسبب تكرار إصابات المهاجم البرازيلي وإبتعاده بشكل كبير عن مستواه فى المرحلة الحالية.

وأكدت التقارير أن هذا الإتجاه يأتي على عكس ما تم الإتفاق عليه، حيث أن مسئولي ليفربول قاموا بوعد اللاعب بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمًا إضافيًا، الشئ الذي تغير مع إقتراب نهاية الموسم، فى ظل خطة الفريق الجديدة والتى تسعي لتوفير عائد مادي ضخم لصفقات الصيف.

هذا وينتهي عقد فيرمينيو مع ليفربول فى صيف 2024، حيث أن مسئولي ليفربول لم يقومون بالتحدث مع اللاعب حول ملف الجديد بعد المونديال مثلما كان متوقع، الأمر الذي قد يحدث أزمة كبيرة بين الطرفين.



موقف مفاجئ من كلوب على رحيل اللاعب

وأفادت بعض المصادر القريبة من يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، أنه يرفض الحديث حول رحيل فيرمينيو عن الفريق بعد كل ما قدمه من أجل الفريق فى المواسم السابقة، الشئ الذي قد يضع المدرب الألماني فى صراع جديد مع إدارة الفريق من أجل المهاجم البرازيلي.



إدارة ليفربول تصر على رحيل اللاعب

وأضافت بعض المصادر القريبة من إدارة الفريق، أنه لا توجد نية لتجديد التعاقد مع فيرمينيو فى الفترة القادمة، بعدما خرج اللاعب عن الصورة بشكل كبير، بعد أن كان اللاعب يمثل أحد أعمدة الفريق الأساسية.