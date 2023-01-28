شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة آرسنال المنتظرة تهدد النني بالرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

كايسيدو يهدد بقاء النني في آرسنال

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، على أن إدارة نادي آرسنال تقترب من حسم التعاقد مع النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب خط وسط فريق برايتون.

وأكدت التقارير على أن تعاقد آرسنال مع موسيس كايسيدو، يشكل تهديدًا للدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط الجانارز، الذي يغيب عن المشاركة مع الفريق خلال هذه الفترة بسبب الإصابة، مع تصريحات مدربه ميكيل أرتيتا التي أشارت إلى أنه قد يغيب لنهاية الموسم.

وأوضحت التقارير على أنه في حالة نجح آرسنال في التعاقد مع اللاعب الإكوادوري، فإن ذلك يعني عدم استمرار محمد النني في صفوف آرسنال.

مدة غياب النني عن المشاركة مع آرسنال

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في ضغط آرسنال للتعاقد مع كايسيدو، هي لياقة محمد النني، الذي تعرض لإصابة في الركبة في وقت سابق من هذا الشهر، تبعده عن مدافع لندن خلال المباريات الماضية.

ويمتلك النني، عقد مع آرسنال حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد لموسم آخر حسب رغبة آرسنال، وهو ما قد يبدو صعبًا في الوقت الحالي، في حال انضم كايسيدو.