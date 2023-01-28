شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لـ"صحة النواب".. تشمل طلبات إحاطة بتوفير أجهزة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، وتشهد اجتماعات اللجنة الأحد، مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إنهاء الرسومات الخاصة بمستشفى فارسكور المركزي، بدمياط، وكذلك انهاء إجراءات الطرح والترسية لمستشفى فارسكور المركزي، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى كفرسعد، وتطوير مستشفى ميت أبو غالب بمركز كفر سعد.

كذلك طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود نجیب مشعل، وهناء فاروق، بشأن عدم توريد جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، وتوفير بعض الأجهزة للمستشفى التخصصي ، وتوفير بعض الأجهزة لمستشفى رمد.

كما تعقد اللجنة اجتماع ثان في نفس اليوم لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إنشاء معهد علاج أورام نموذجي متكامل وإعادة تخصيص قطعة الأرض بالمنطقة المركزية (ج) بمدينة دمياط الجديدة لنفع عام لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومعهد أورام، كذلك الوقوف على أسباب غلق الوحدة الصحية بقرية الحوراني مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وتضرر أهالي قرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط من عدم تنفيذ القرار الهندسي رقم (76) بشأن ازالة جميع المباني بالوحدة الصحية بالحوراني.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الاثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد السلام حجازي، بشأن توفير بعض الأجهزة الطبية المدرجة بالخطة التي تحتاجها عيادة التأمين الصحي بآيتاي البارود - محافظة البحيرة، وتشغيل مستشفى آيتاي البارود العام الجديد - محافظة البحيرة، وتجهيز مبني الطوارئ بمستشفى آيتاي البارود العام المركزي وتزويده بالأجهزة الطبية المطلوبة.

وآخر من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم وجود استشاريين لمنتفعي التأمين الصحي في مختلف التخصصات بعيادة أبو حمص – محافظة البحيرة، ووجود قرار إزالة لعيادة التأمين الصحي بأبو حمص - محافظة البحيرة، والمشاكل المترتبة على قرارات اللجنة الطبية العامة فرع البحيرة وعدم تفعيل مكتب خدمة العملاء بعيادة أبو حمص بالفترة المسائية.

وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع في نفس اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن التأخر في إنشاء مستشفى المبرة للتأمين الصحي بميت غمر، محافظة الدقهلية، واستغلال أرض وزارة الأوقاف والمتواجدة بشارع الامام الشافعي في اقامة مستشفى ميت غمر الجديدة - محافظة الدقهلية، وتوريد جهاز رنين مغناطيسي وتوريد جهاز تعقيم بلازما وتوريد وحدة مناظير عظام بمستشفى ميت غمر بدقادوس، كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن إعادة فتح المبني المغلق بمستشفى طامية المركزي - محافظة الفيوم، وإنشاء مستشفى للطب النفسي وعلاج الإدمان - محافظة الفيوم.