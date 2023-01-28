ليفربول يقترب من حسم صفقة الموسم

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محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع العديد من اللاعبين وتطوير صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ليفربول يريد التعاقد مع جود بيلينجهام



ويريد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب التعاقد مع لاعب فريق الكرة بنادي بروسيا دورتموند جود بيلينجهام خلال الفترة القادمة.



واقترب مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند جود بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

موعد مباراة ليفربول القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي برايتون.



وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي برايتون ضمن مواجهات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي برايتون يوم الأحد المقبل على قنوات بين سبورت.

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نادي تشيلسي تعادل سلبي ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.