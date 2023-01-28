انت الان تتابع خبر البرلمان يُنهي القراءة الأولى لثلاثة قوانين مشاريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992".وأضاف البيان، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومتي العراق وهولندا".

وأشار الى أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة".

