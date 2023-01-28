انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طرق لتتبيل الدجاج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لمساعدتك، نقدم لك بعض الوصفات الخاصة بتتبيلة الدجاج، التي تمنح قطع الدجاج مذاقاً شهياً، شبيهاً بالذي يقدم في أفضل المطاعم.
- ملعقة صغيرة من الملح. - عصير ليمونة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف ملعقة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من البن.
- ملعقة صغيرة من الخردل.
- ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من الملح. - ربع ملعقة من جوزة الطيب.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- التتبيلة الأولى
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من عشبة الروز ماري (اكليل الجبل)
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف ملعقة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من البن.
- ملعقة صغيرة من الخردل.
- ملعقة صغيرة من العسل.
يتم خلط جميع المكونات، وتتبيل قطع الدجاج بها، ونقعها لمدة ساعتين على الأقل قبل الطهو.
- التتبيلة الثانية
ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الخل.
تخلط المكونات في الخلاط الكهربائي جيداً، ويتبل الدجاج بها قبل الطهو بساعة على الأقل.
- التتبيلة الثالثة
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
- ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.
- عصير ليمونتين.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
تخلط المكونات جيداً، ويتبل الدجاج قبل الطهو بليلة كاملة.