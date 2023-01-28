انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طرق لتتبيل الدجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لمساعدتك، نقدم لك بعض الوصفات الخاصة بتتبيلة الدجاج، التي تمنح قطع الدجاج مذاقاً شهياً، شبيهاً بالذي يقدم في أفضل المطاعم.

- التتبيلة الأولى

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من عشبة الروز ماري (اكليل الجبل)



- عصير ليمونة كبيرة.- ملعقة كبيرة من الخل.- نصف ملعقة من الثوم المهروس.- نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.- ملعقة كبيرة من البن.- ملعقة صغيرة من الخردل.- ملعقة صغيرة من العسل.

يتم خلط جميع المكونات، وتتبيل قطع الدجاج بها، ونقعها لمدة ساعتين على الأقل قبل الطهو.

- التتبيلة الثانية

ملعقة صغيرة من الملح.

- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.

- كوب من عصير الطماطم.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.



- ربع ملعقة من جوزة الطيب.- ملعقة صغيرة من الخل.

تخلط المكونات في الخلاط الكهربائي جيداً، ويتبل الدجاج بها قبل الطهو بساعة على الأقل.

- التتبيلة الثالثة

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

- ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

- ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

- ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

- عصير ليمونتين.

- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

تخلط المكونات جيداً، ويتبل الدجاج قبل الطهو بليلة كاملة.