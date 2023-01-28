اخبار العالم

وصفة اليوم.. طرق لتتبيل الدجاج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طرق لتتبيل الدجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لمساعدتك، نقدم لك بعض الوصفات الخاصة بتتبيلة الدجاج، التي تمنح قطع الدجاج مذاقاً شهياً، شبيهاً بالذي يقدم في أفضل المطاعم.

- التتبيلة الأولى

- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من عشبة الروز ماري (اكليل الجبل)

- عصير ليمونة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف ملعقة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من البن.
- ملعقة صغيرة من الخردل.
- ملعقة صغيرة من العسل.

يتم خلط جميع المكونات، وتتبيل قطع الدجاج بها، ونقعها لمدة ساعتين على الأقل قبل الطهو.

- التتبيلة الثانية

ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- ربع ملعقة من جوزة الطيب.
- ملعقة صغيرة من الخل.

تخلط المكونات في الخلاط الكهربائي جيداً، ويتبل الدجاج بها قبل الطهو بساعة على الأقل.

- التتبيلة الثالثة

- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
- ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.
- عصير ليمونتين.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

تخلط المكونات جيداً، ويتبل الدجاج قبل الطهو بليلة كاملة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا