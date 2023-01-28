انت الان تتابع خبر التميمي يدعو لأرسال موازنة 2023 الى مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "عدم أرسال موازنة 2023 الى مجلس النواب يعد مؤشراً سلبياً اتجاه الحكومة العراقية"، داعيا "الحكومة للإسراع في ارسال الموازنة الى قبة البرلمان".

وأضاف، "نطالب بأرسال الموازنة الى مجلس النواب من أجل حل المشاكل الموجودة في البلاد".



ويوم الخميس الماضي، قال عضو مجلس النواب، طاهر البطاط في حديث للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد خلال الاجتماع الاخير لتحالف ادارة الدولة بإرسال الموازنة الى البرلمان وانهائها بشكل كامل خلال شهر شباط المقبل".

وبين، أن "إقرار الموازنة لن يستغرق وقتاً طويلاً خصوصاً مع استعداد البرلمان الكامل لاستقبالها".

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

