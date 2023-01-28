انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغز تحتفل بعيد ميلادها 29 في الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر الفيديو جورجينا رودريغيز وهي تدخل المطعم مع أطفالها للاحتفال بيومها الخاص، كما أظهر مقطع الفيديو لحظة دخول رونالدو المطعم، الذي قام بتصوير المكان المزين بالديكورات الذهبية كما التقط عدداً من الصور مع الموجودين هناك.

"إنه عيد ميلادي" بهذا التعليق أرفقت جورجينا Georgina Rodríguez صورتها على تويتر والتي بدت فيها بلوك كاجوال، قبل أن ترتدي فستانها باللون الأبيض الذي رأيناها فيه فيما بعد خلال وصولها للاحتفال بعيد ميلادها.



وشوهد رونالدو الذي اختار نفس لون إطلالة جورجينا، وهو يدخل الى مطعم.ووجه البرتغالي كريستيانو رونالدو العام الماضي رسالة تهنئة إلى صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، احتفالا بيوم ميلادها الـ 28 عن طريق عرض صورها على برج خليفة بمدينة دبي، وكتب رونالدو على الصورة التي تم وضعها على برج خليفة عبارة: "تهانينا الحارة حبيبتي.".

ونشرت جورجينا صوراً من احتفالها بيوم ميلادها من دبي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عبرت خلاله عن حبها لرونالدو وامتنانها برسالة شكرته فيها.