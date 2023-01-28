انت الان تتابع خبر بحوزتهم 42 الف حبة.. اعتقال 3 متهمين بتجارة المخدرات في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على نتائج التحقيقات المكثفة والجهد المتواصل من قبل مفارزنا لملاحقة تجار المخدرات، تم كشف شبكة مكونة من ثلاث عناصر تقوم ببيع وترويج الحبوب المخدرة في محافظة ديالى".وأضافت، أن "مفارزنا شرعت من تنفيذ الواجب بمهنية وسرية عالية، واثمرت الجهود في القبض عليهم وضبط 42 الف حبة مختلفة الأنواع بحوزتهم".

وأتم البيان: "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين اصوليا".

